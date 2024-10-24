ماكرون: من مصلحة لبنان أن يكون محايدًا

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في افتتاحية المؤتمر الدولي من أجل لبنان، اليوم الخميس، إن باريس تعقد هذا المؤتمر دعما للبنان ولتقديم المساعدة لشعبه.

وأشار ماكرون إلى أن باريس تعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به، مؤكدا على الحاجة لوقف إطلاق النار ومن مصلحة لبنان أن يكون محايدا.

وشدد ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وتدعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، مشددا على أن الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين.