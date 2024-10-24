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ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة

10:06 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

شحنات الأسلحة ارشيفية

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برلين - (د ب أ)

توسع الحكومة الألمانية تراخيصها لتسليم الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كبير، لتتجاوز التقديرات السابقة، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الخارجية أنه منذ شهر أغسطس، بلغت قيمة إجمالي الموافقات على تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل 94.05 مليون يورو (101.4 مليون دولار).

وهذا المبلغ يزيد عن ضعف الموافقات البالغة 45.74 مليون يورو التي أبلغتها وزارة الاقتصاد إلى اللجنة الاقتصادية في البوندستاج، مجلس النواب في البرلمان الألماني، للعام بأكمله حتى 13 أكتوبر.

وتم الكشف عن هذا الرقم الجديد، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ردا على استفسار من أحد المشرعين المعارضين لعمليات نقل الأسلحة.

وظلت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قضية مثيرة للجدل لعدة أشهر، ووافقت الحكومة الائتلافية الألمانية العام الماضي على شحنات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 326.5 مليون يورو، شملت أسلحة عسكرية بقيمة 20.1 مليون يورو.

وتم إصدار معظم تصاريح التصدير هذه في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

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