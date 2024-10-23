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بن سلمان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة ولبنان

06:00 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الأمير محمد بن سلمان وأنتوني بلينكن

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(وكالات)

ٌقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة ولبنان وجهود وقف العمليات العسكرية.

ووصل بلينكن إلى السعودية في وقت سابق اليوم، بعد انتهاء زيارته إلى إسرائيل التي بدأت أمس الثلاثاء.

واستقبل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بلينكن لدى وصوله إلى السعودية.

وتأتي زيارة بلينكن ضمن جولة إقليمية يزور فيها عدد من الدول بالمنطقة من أجل التوصل إلى حلول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ولبنان.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قطاع غزة لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار غزة ولبنان
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