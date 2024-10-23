حزب الله ينعي رسميا هاشم صفي الدين

وكالات

نعى حزب الله اللبناني، الأربعاء، القيادي البارز هاشم صفي الدين الذي كان ينظر إليه باعتباره الخليفة المحتمل لأمين عام الحزب السابق حسن نصر الله.

ويأتي تأكيد الحزب لمقتل صفي الدين غداة إعلان إسرائيل مقتله في غارات على بيروت مطلع أكتوبر الحالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل هاشم صفي الدين، الذي كان الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية يوم 27 سبتمبر الماضي.

وذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل تتعلق بعملية تصفية صفي الدين، مؤكدا أنه تم القضاء عليه قبل ثلاثة أسابيع.

وكان هاشم صفي الدين عضوا بارزًا في مجلس الشورى وهو المنتدى العسكري والسياسي الأعلى في حزب الله والمسؤول عن اتخاذ قرارات الحزب وسياسته