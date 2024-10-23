بلينكن يحث إسرائيل على إنهاء الحرب ضد حماس

تل أبيب - (أ ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تحتاج لأن تمضي قدمًا في تحقيق "نجاح استراتيجي دائم"، بعد انتصاراتها التكتيكية الأخيرة ضد حركة حماس، وحثها على السعي نحو إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة عشرات الرهائن.

وتحدث بلينكن للصحفيين اليوم الأربعاء قبل سفره من إسرائيل إلى السعودية، في زيارته الـ11 إلى المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

وتأمل الولايات المتحدة في إحياء جهود وقف إطلاق النار، بعد استشهاد زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، في عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في غزة الأسبوع الماضي.

لكن ليس هناك أي مؤشر على أن أيا من الطرفين المتناحرين قد عدل مطالبه، منذ تعثر المحادثات، خلال الصيف. وذكرت حماس أن مطالبها لم تتغير، في أعقاب استشهاد السنوار.

وذكر بلينكن، الذي التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين ، أمس الثلاثاء أنه ضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأكد مجددا تحذيره من أن الفشل في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تقليص في المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأضاف "لقد تم إحراز تقدم، وهذا أمر جيد، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم" على هذا الصعيد .