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حزب الله يعلن إحراق دبابة إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

12:32 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء إحراق دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجّه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام:"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أمس الإثنين دبابة ميركافا في تلة العقبة في رب ثلاثين بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأضاف أن ذلك جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

حزب الله اللبناني بيروت إسرائيل
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