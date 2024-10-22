حزب الله يعلن إحراق دبابة إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء إحراق دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجّه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام:"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أمس الإثنين دبابة ميركافا في تلة العقبة في رب ثلاثين بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأضاف أن ذلك جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".