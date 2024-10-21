البيت الأبيض: لن نخوض بتفاصيل التحقيق عن تسريب الوثائق

وكالات

أعرب البيت الأبيض عن قلقه بشأن التقارير عن تسريب وثائق متعلقة بالرد الإسرائيلي على إيران، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تحقق بشأن التسريبات عبر السلطات المختصة، وأنه لن يخوض في تفاصيلها.

وتابع أن قرار الرد على الهجوم الإيراني يعود لإسرائيل، مردفا أن واشنطن ملتزمة بأمن تل أبيب.

كانت شبكة "أي بي سي" نقلت عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله، إنه من الصعب تصور شكل وحجم الضربة الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن القرار يعود لإسرائيل، وفق وصفه.