أبوالغيط عن القضاء على حزب الله: لا أحد يستطيع أن يقتل فكرة (فيديو)

وكالات

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "التقيت ببري وعبّرت عن وقوف الجامعة العربية مع لبنان في هذه المحنة".

وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي من عين التينة، اليوم الإثنين، "نرى أن القرار 1701 هو قرار محوري وينبغي تنفيذه حرفيًّا وفي أسرع وقت ممكن".

وأكد أبو الغيط على أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فوراً وانتخاب رئيس للبلاد.

كما دعا لانسحاب فوري لقوات الاحتلال من أي أرض لبنانية دخلتها، متابعًا "شيء محزن أن نرى عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي ردًّا رادعًا على إعتداء "إسرائيل" على اليونيفيل".

وعند سؤاله عن إمكانية إسرائيل القضاء على حزب الله اللبناني، أجاب قائلًا "لا يستطيع أحد أن يقتل فكرة".