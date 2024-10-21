الكرملين: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد دول أخرى

موسكو- (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينبغي أن يثير القلق، فهو ليس موجها ضد دول ثالثة.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "إن كوريا الشمالية دولة مجاورة وشريكة ونحن نعمل على تطوير علاقاتنا في كافة المجالات وهذا حقنا السيادي".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا ينبغي أن يقلق هذا التعاون أحدا، لأن هذا التعاون ليس موجها ضد دول ثالثة"، مشددا على أن "موسكو ستواصل تطوير هذا التعاون".