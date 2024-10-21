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الكرملين: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد دول أخرى

02:52 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

الكرملين

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موسكو- (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينبغي أن يثير القلق، فهو ليس موجها ضد دول ثالثة.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "إن كوريا الشمالية دولة مجاورة وشريكة ونحن نعمل على تطوير علاقاتنا في كافة المجالات وهذا حقنا السيادي".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "لا ينبغي أن يقلق هذا التعاون أحدا، لأن هذا التعاون ليس موجها ضد دول ثالثة"، مشددا على أن "موسكو ستواصل تطوير هذا التعاون".

هذا المحتوى من

Asha
الكرملين دميتري بيسكوف روسيا كوريا الشمالية
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