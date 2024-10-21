وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى إسرائيل اليوم

(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم إلى إسرائيل لبحث آلية وقف الحرب الدائرة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن زيارة بلينكن ستتضمن دول أخرى.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن بلينكن سيناقش الحاجة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن زيارة بلينكن ستتضمن خطط ما بعد الحرب بغزة، والتأكيد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.