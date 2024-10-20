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إعلام عبري: هجوم متوقع على بيروت سيشمل عددًا كبيرًا من المباني

09:31 م الأحد 20 أكتوبر 2024

هجوم متوقع على بيروت

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وكالات
قال موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، إن الهجوم المتوقع الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت سيشمل عددا كبيرا من المباني.
وذكر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد، أن الجيش سوف يستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة، وفق مزاعمه.
‏وأكد هاجاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن ضربات غير مسبوقة على مؤسسات حزب الله المالية في لبنان، موضحا أن الجيش لديه بنك أهداف لمؤسسات مدنية تمول حزب الله في لبنان وسيضربها.
‏وأوضح هاجاري أن اليوم والساعات المقبلة والأيام القادمة ستشهد ضربات مكثفة في لبنان.
ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اللبنانيين إلى الابتعاد عن مقرات مؤسسة "القرض الحسن"، التي يزعم ارتباطها بحزب الله، تمهيدا لقصفها.

هجوم إسرائيلي بيروت لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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