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BBC

إسرائيل تتوعد باتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس الفرنسي.. ما السبب؟

05:22 م الأحد 20 أكتوبر 2024

يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن الوزارة ستتخذ إجراء قانونيا بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض للتجارة البحرية.

وقبل أيام، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فرنسا قررت عدم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض للدفاع البحري الشهر المقبل

وتعليقا على الأمر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء الماضي، إن قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية لإسرائيل في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداءها أثناء الحرب.

وأشار جالانت إلى أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل وصمة عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر، زاعما أن فرنسا تبنّت سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي وتنفذها باستمرار.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل الدفاع عن بلاده في مواجهة أعدائها مع فرنسا أو بدونها.

يسرائيل كاتس إسرائيل الرئيس الفرنسي وزير الخارجية الإسرائيلي
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