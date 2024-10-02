بعد الهجوم الإيراني.. طهران تجري محادثات مع الأوروبيين بشأن الأوضاع

طهران - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي تحدث هاتفيا مع نظرائه الأوروبيين، على الفور بعد الهجوم الصاروخي، الذي شنته بلاده على إسرائيل.

وأكد عراقجي في اتصالات هاتفية مع نظرائه في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد استفادت فقط من حقها القانوني للدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وضربت القواعد العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني فقط."، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إرنا) اليوم.

وأشار عراقجي إلى "أكثر من شهرين من ضبط النفس من قبل إيران عقب الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني وقتله الشهيد إسماعيل هنية في طهران واستمرار هذا الكيان إثارة الحرب في غزة وتوسيعها إلى لبنان" قائلا إن "الجمهورية الاسلامية الإيرانية قد استفادت فقط من حقها القانوني للدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وضربت القواعد العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني فحسب."

وأكد أن "العملية قد انتهت لكن إن كان الكيان الصهيوني بصدد إجراء انتقامي فإن ردنا سيكون أكثر حدة وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بصدد تكثيف التصعيد والحرب رغم إنها لا تخشى الحرب".

وطالب عراقجي "مرة أخرى جميع الدول ببذل الجهود لاقرار وقف إطلاق النار والحد من هجمات الكيان الصهيوني والتصعيد في المنطقة لا سيما بلبنان وغزة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد ذكر أنه أطلق 200 صاروخ على إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

وتشير التقديرات الأولية للجيش الإسرائيلي إلى أن عدد الصواريخ، التي تم إطلاقها بلغ حوالي 180 .

وذكرت إيران أن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) كانت أهدافا للهجوم.