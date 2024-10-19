أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم البلد

القاهرة – (أ ش أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701، مشدداً على أن الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد على سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية.

وقال الأمين العام، رداً على أسئلة للصحفيين حول تعليقه على تصريح إيراني من استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، "إنني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة للموقف الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي والذي تمثل في رفض هذا التصريح الإيرا؛ فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية، ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر".

وأضاف "الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب أن يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب أن يكون مدعوماً بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب، ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف".