إعلان

BBC

أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم البلد

05:54 م السبت 19 أكتوبر 2024

أحمد أبو الغيط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – (أ ش أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701، مشدداً على أن الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد على سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية.

وقال الأمين العام، رداً على أسئلة للصحفيين حول تعليقه على تصريح إيراني من استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، "إنني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة للموقف الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي والذي تمثل في رفض هذا التصريح الإيرا؛ فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية، ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر".

وأضاف "الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب أن يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب أن يكون مدعوماً بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب، ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف".

هذا المحتوى من

Asha
لبنان أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإمارات والمفوضية الأوروبية تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ولبنان

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

لا زيادات لمدة 6 أشهر.. مدبولي: مضطرون لرفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025
عاجل| براءة إمام عاشور في قضية "خناقة المول" بالشيخ زايد