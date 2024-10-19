وزير الخارجية البريطاني يحث الصين على عدم دعم الجيش الروسي

بكين - (أ ب)

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن قلقه إزاء دعم الصين لروسيا في صراعها ضد أوكرانيا يوم الجمعة، وخلال اجتماع في بكين حث نظيره الصيني وانج يي على منع الشركات الصينية من تزويد الجيش الروسي بالأسلحة.

وجاءت تصريحات لامي في أول زيارة له إلى الصين كوزير في الحكومة البريطانية منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو، والتقى بنائب رئيس الوزراء دينج شيانج يوم الجمعة، كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية وانج يي في وقت لاحق من نفس اليوم.

ونقلت وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم السبت عن ديفيد لامي قوله إن الحكومة البريطانية تعمل على تحقيق اتساق العلاقات مع الصين، مضيفا أنه لم يكن هناك "اتصال كاف" بين لندن وبكين، في عهد أسلافه، لاسيما في قضايا حقوق الإنسان.

تأتي تصريحاته في أعقاب اجتماعات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينج شوشيانج ووزير الخارجية وانج يي، ناقشا خلالها مجالات التعاون ومخاوف المملكة المتحدة بشأن التعامل مع الإيجور في إقليم شينجيانج واحتجاز المواطن البريطاني، جيمي لاي في هونج كونج والتدريبات العسكرية الصينية قرب تايوان.

وفي حديثه إلى الصحفيين في شنجهاي اليوم السبت، قال لامي إن هذه الاجتماعات هي "بداية عملية" مضيفا أنه من المهم "استئناف الحوار".

وأضاف "أن الحوار وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى فهم أفضل وتغيير".

وتابع "أعتقد أن ما تحتاجونه هو المزيد من الدبلوماسية وليس أقل".

وتعد الزيارة التي تستغرق يومين محاولة لإصلاح العلاقات مع بكين بعد تدهورها في السنوات الأخيرة بسبب مزاعم تنصت ودعم الصين لروسيا في الصراع في أوكرانيا وقمع الحريات في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة.