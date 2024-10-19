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روسيا تطلق موجة جديدة من الغارات الجوية على أوكرانيا

01:25 م السبت 19 أكتوبر 2024

غارات جوية

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كييف- (د ب أ)

انطلق دوي الإنذارات الجوية في أجزاء كثيرة من أوكرانيا في الساعات الأولى من اليوم السبت، حيث شنت روسيا هجمات جديدة بالمسيرات والقنابل الانزلاقية والصواريخ الكروز على البلاد.

وكتب الدفاع الجوي الأوكراني عبر تطبيق تليجرام أن نحو 15 منطقة تضررت، وبينها ميكولايف في الجنوب، ودنيبروبتروفسك في وسط البلاد.

وبحسب السلطات الأوكرانية، أصيب 7 أشخاص في هجوم بمسيرات وقنابل انزلاقية في منطقة سومي القريبة من الجبهة، بشرق البلاد.

كما تعرضت أجزاء من البنية التحتية الخاصة بالطاقة لأضرار، وهي التي طالما هاجمتها روسيا.

ودعت السلطات الأوكرانية السكان إلى الذهاب لملاجئ الحماية من الغارات الجوية. وخلال المساء، أطلقت العاصمة كييف إنذارا من حدوث غارات جوية.

وبحسب العمدة فيتالي كليتشكو، أصيبت امرأة عندما هشم حطام مسيرة جرى إسقاطها نافذة شقتها. ونقلت المرأة إلى المستشفى حيث ستخضع لجراحة.

وقالت سلطات الدفاع الجوي في كييف إنه جرى تدمير جميع مسيرات العدو حول العاصمة.


الغارات الجوية أوكرانيا روسيا كييف
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