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BBC

الأونروا: هجوم إسرائيلي على مدرسة يتسبب باستشهاد عشرات بينهم أطفال

03:44 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

الهجوم على مدرسة للأونروا تأوي نازحين أرشيفية

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وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا تسبب باستشهاد عشرات ممن يحتمون فيها بينهم كثير من الأطفال.

وأضاف أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآتنا خلال أسبوع واحد. وأكد أن المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين وجياعًا ومرضى تحت قصف كثيف.

من جهته، قال مستشفى العودة بشمال غزة إنه استقبل 3 شهداء وأكثر من 50 مصابا إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم جباليا.

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