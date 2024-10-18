الجيش الإسرائيلي: منفذو إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن

وكالات



قال الجيش الإسرائيلي إن منفذي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن، كما أعلن جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على من وصفهم بـ"مخربين" اثنين فتحا النار على قوة عسكرية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "رصدنا عددا من المسلحين عبروا الحدود من الأردن إلى منطقة جنوب البحر الميت".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار، بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يشتبه في وجود مزيد من المسلحين تسللوا من الأردن إلى المنطقة.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذا العملية كانا يرتديان الزي العسكري.





