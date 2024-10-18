الرئيس الألماني يستقبل نظيره الأمريكي في برلين

برلين- (د ب أ)

استقبل الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر "بليفو" الرئاسي في برلين اليوم الجمعة.

ومن المخطط أن يوقع بايدن في سجل زوار القصر، وأن يتلقى ترحيبا رسميا بمراسم عسكرية.

ومن المقرر أن يمنح شتاينماير الرئيس الأمريكي أعلى درجة من وسام الاستحقاق الألماني، المخصص لرؤساء الدول.

ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع المستشار أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم، والتي من المرجح أن تدور حول دعم أوكرانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا والوضع في الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة بايدن بعد أكثر من أسبوع من إلغاء الرئيس الأمريكي لخططه الأصلية للسفر إلى ألمانيا بسبب إعصار ميلتون. وكان من المخطط في الأساس أن يحضر بايدن قمة أوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند- بفالتس الألمانية الأسبوع الماضي.

وستكون زيارة اليوم أقصر مما كان مخططا لها في الزيارة السابقة المؤجلة، حيث ستقتصر مدتها الآن على 19 ساعة فقط.

وتأتي زيارة بايدن في نهاية فترة رئاسته وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أيضا عقد قمة رباعية في وقت لاحق بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ومن المرجح أيضا التركيز على موضوع أوكرانيا في جدول الأعمال.