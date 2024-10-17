عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله: إسرائيل تخطط لاحتلال الجنوب منذ عام 1978

(وكالات)

قال عضو البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله، حسن فضل الله، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط منذ عام 1978 لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني.

وأفاد حسن فضل الله، أن ما تعلنه المقاومة بشكل يومي في بياناتها عن استهداف قوات الاحتلال "دقيق"، مضيفًا أن إسرائيل تتكتم بشكل كبير على خسائرها.

وصرح فضل الله، أن لبنان يريد اليوم وقف العدوان عليه، ثم بحث القضايا السياسية بعد ذلك.

وتابع حسن فضل الله، أن حزب الله مع الشعب اللبناني وفي خدمته، قائلًا "خيارنا أن نكون مع شعبنا وأن نخدمه".