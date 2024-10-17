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المبعوث الصيني بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة التمسك بقرارات مجلس الأمن وتنشيطها

02:25 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الصين

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بكين - نيويورك – (أ ش أ)

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج، إلى ضرورة التمسك بفعالية قرارات مجلس الأمن الدولي وتنشيطها.

وقال المندوب الصيني - خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية - إن مجلس الأمن تبنى عددا من القرارات تتعلق بالوضع في غزة، والتي تدعو صراحة إلى وقف إطلاق النار، مضيفا "أنه لم يتم تنفيذ أي من تلك القرارات بشكل فعال؛ مما وجه ضربة خطيرة لمصداقية نظام الأمم المتحدة بأكمله".

وأكد تسونج - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس - أن قرارات مجلس الأمن ملزمة لجميع الدول ويجب تنفيذها، وأن الصين تدعم المجلس في استخدام كافة الخيارات المتاحة له لضمان تنفيذ قراراته، وأن على كل عضو مسؤولية حماية فعالية قرارات المجلس، كما دعا إلى التمسك بسلطة القانون الإنساني الدولي وتنشيطها.

وحث المندوب الصيني، إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ورفع الحصار والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الإنسانية لتسهيل وضمان سلامة العمليات الإنسانية مثل نقل الإمدادات الإنسانية وبدء حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

هذا المحتوى من

Asha
الصين الأمم المتحدة بكين
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