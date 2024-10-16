مسؤولون أمريكيون يكشفون عن موعد الرد الإسرائيلي على إيران

القاهرة- مصراوي

يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني هذا الشهر قبل 5 نوفمبر، حسبما قالت مصادر لشبكة CNN - وهو جدول زمني من شأنه أن يدفع التقلبات المتزايدة في الشرق الأوسط مباشرة إلى الرأي العام في غضون أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت المصادر، إن الجدول الزمني والمعايير للانتقام الإسرائيلي من إيران يخضع لنقاش حاد داخل الحكومة الإسرائيلية ولا يرتبط بشكل مباشر بتوقيت الانتخابات الأمريكية.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي وصفه كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بأنه منسجم بشدة مع السياسة الأمريكية - يبدو شديد الحساسية لأي تداعيات سياسية محتملة لأفعال إسرائيل في الولايات المتحدة.

وبرز الصراع المتزايد في الشرق الأوسط كقضية مستمرة في الانتخابات الأمريكية. حيث واجه الرئيس جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، ضغوطًا من التقدميين لتعاملهم مع الوضع. في غضون ذلك، اتهم الجمهوريون - بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب - الإدارة بإفساد الأزمة وإرسال العالم إلى الفوضى.

مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت الإدارة في ممارسة ضغوط جديدة على إسرائيل لتحسين الظروف الإنسانية داخل غزة. وفي رسالة صارمة تم الكشف عنها هذا الأسبوع، حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إسرائيل، من أن الفشل في تقديم المزيد من المساعدات للجيب قد يؤدي إلى قطع المساعدة العسكرية.

لكن في إشارة إلى الديناميكيات السياسية المشحونة، لم يتم التوقيع على الرسالة من الرئيس أو نائب الرئيس، ولم يهدد أي منهما علنًا بقطع المساعدات عن إسرائيل، على الرغم من ضغوط اليسار. الموعد النهائي للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الانتخابات.

وجاء التحذير في نفس الأسبوع، الذي وصل فيه بعض الأفراد العسكريين ومكونات نظام الدفاع الجوي المتقدم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل إلى البلاد.