زعموا تعاونه مع إيران.. احتجاز إسرائيلي لاتهامه بالتخطيط لاغتيال عالم في تل أبيب

تل أبيب (د ب أ)

أفادت تقارير، اليوم الأربعاء، أنه تم احتجاز إسرائيلي 35 عاما بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال عالم إسرائيلي بالنيابة عن إيران.

وقال جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية إن القوات الأمنية اعتقلت شخصا يقيم في ضاحية بتل آبيب.

ويتردد أن الرجل اتفق على قتل العالم مقابل 100 ألف دولار أثناء تواصله مع شبكة تجسس إيرانية.

وأشار جهاز الاستخبارات الداخلية إلى أن المشتبه به قام بالفعل بشراء سلاح وذخيرة. وكان الأشخاص الإيرانيون الذين تواصلوا معه قد وعدوه بمساعدته على الفرار إلى روسيا بعد عملية الاغتيال.

ويذكر أنه في الماضي اتهمت طهران إسرائيل بقتل علماء نوويين إيرانيين.