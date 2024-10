"67 يومًا في قلب البحر".. قصة إنقاذ رجل بعد شهرين من الاختفاء (كيف نجا؟)

وكالات

أعلنت وسائل إعلام روسية، العثور على شخص اختفى في البحر لمدة نحو شهرين على قيد الحياة.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإنه تم إنقاذ رجل روسي في بحر أوخوتسك العاصف بعد أن بقي على قيد الحياة لأكثر من شهرين في قارب صغير قابل للنفخ فقد محركه، لكن شقيقه وابن أخيه لقيا حتفهما، حسبما قال مسؤولون يوم الثلاثاء.

وقال مكتب المدعي العام في أقصى شرق روسيا، إن سفينة صيد أنقذت الرجل يوم الإثنين قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا.

ولم تذكر اسم الناجي، لكن تقارير إخبارية روسية حددته على أنه ميخائيل بيتشوجين البالغ من العمر 46 عامًا، والذي بدأ في أوائل أغسطس رحلة لمشاهدة الحيتان في بحر أوخوتسك مع شقيقه البالغ من العمر 49 عامًا وابن أخيه البالغ من العمر 15 عامًا. وبحسب ما ورد تم العثور على جثثهم في القارب عندما أنقذت سفينة الصيد Angel Pichugin، ميخائيل.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرجال الثلاثة سافروا إلى جزر شانتار قبالة الشاطئ الشمالي الغربي لبحر أوخوتسك في أوائل أغسطس. وقد فقدوا بعد أن انطلقوا إلى جزيرة سخالين من كيب بيروفسكي في منطقة خاباروفسك في 9 أغسطس. وبدأت جهود الإنقاذ لكنها فشلت في تحديد مكانهم.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الثلاثة كانوا يحصلون على حصة غذائية صغيرة ونحو 20 لترا (5.2 جالون) من الماء عندما تعطل محركهم ووجدوا أنفسهم في البحر دون وجهة، مشيرة إلى أن بيتشوجين كان يزن حوالي 50 كيلوجرامًا عندما تم العثور عليه، بعد أن فقد نصف وزن جسمه.

