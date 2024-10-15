قطر: هناك عرقلة في المفاوضات من جانب إسرائيل

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبله أي شخص شريف.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نأمل أن نرى موقفا واضحا من المجتمع الدولي لردع التغول الإسرائيلي في المنطقة"، موضحا أننا تابعنا بإصرار من أجل اتفاق ولا نصاب بالإرهاق وهدفنا وقف العدوان وحقن الدماء.

وتابع: "كانت هناك عرقلة في المفاوضات من الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى"، موضحا أن أولويتنا في لبنان وقف الحرب وأجرينا اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين.

وأكمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن الانتخابات في لبنان مسألة داخلية قائلا: "لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة العديد تجاه أي دولة في المنطقة وخارجها".