معاريف: الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ قرارًا بالقضاء على الوحدة المنفذة لهجوم حيفا بحزب الله

(وكالات)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ قرارًا بالقضاء على عناصر الوحدة 127 بحزب الله اللبناني بعد الهجوم على قاعدة جولاني.

وشن حزب الله اللبناني، مساء الأحد الماضي هجومًا باستخدام المسيرات على مدينة بينامينا، استهدف قاعدة جولاني ما أسفر عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال إضافة لإصابة أكثر من 70 آخرين، في هجوم وصفته إسرائيل بأنه "الأكثر دموية" منذ بداية الحرب.

وأثار هجومًا تساؤلات، خاصة مع عدم تمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، من رصد سرب المسيرات التي نفذت الهجوم ولا اكتشاف مكان انطلاق المسيرات.