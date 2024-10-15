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BBC

إيران تبدي استعدادًا للعب دور في محادثات السلام بفلسطين ولبنان

11:10 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

ايران

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(وكالات)

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تتردد ولن تتسرع في الرد على أي اعتداء، مؤكدة أن أي رد على أي هجوم يستهدفها سيأتي في الوقت والمكان المناسبين.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن بلادها لم تبدأ يوما الحرب ضد أي دولة، مشيرة إلى تواجد القدرة على الدفاع عن إيران بعزيمة عالية.

وأبدت فاطمة مهاجراني، ترحيبها بأي مقترحات سلام مؤكدة استعدادها للعب دور فيها لتحسين الأوضاع في غزة ولبنان.

وصرحت مهاجراني، أن إيران تعمل من أجل الحد من المعاناة الإنسانية في فلسطين ولبنان، واصفة الحرب المستمرة منذ عام بـ "الكارثة الإنسانية".

إيران محادثات السلام فلسطين لبنان
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