أمير قطر: إسرائيل تعمّدت توسيع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفًا

وكالات

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان.

وأشار بن حمد إلى أن الدوحة حذرت من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة، داعيا إلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701.

وأكد بن حمد أن الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة، لافتا إلى أن الدوحة إلى جانب الوسطاء في مصر والولايات المتحدة نجحوا في التوصل إلى اتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح أن قطر مستمرة في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب رغم العقبات التي تعرقل جهود الوساطة، مجددا إدانته للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وأشار إلى أن وقف حرب الإبادة على غزة كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان، مؤكدا أن الدوحة تتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وتدعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وشدد بن حمد على أن قطر تضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا وهو ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور.