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BBC

المقاومة في بنان تُهدد بتحويل "حيفا" إلى كريات شمونة

01:13 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي - ارشيفية

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وكالات

قالت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، إن تمادي الاحتلال سيجعل من حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيراتها بمثابة كريات شمونة.

وأضافت غرفة العمليات، أن راهن الاحتلال بأن المقاومة لن تتمكن من تنفيذ تهديدها بعد عملياته واغتيال قادتها: "كان قرارنا هو تأديب العدو وإظهار بعض من قدراتنا في أي وقت أو مكان نريده".

وتابعت: "نفذنا عملية نوعية ومركبة بصواريخ وأسراب مسيرات باتجاه مناطق في عكا وحيفا"، موضحة أن المسيرات اخترقت الرادارات ووصلت إلى معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا.

وأكملت: "نعد الاحتلال بأن ما شهده اليوم ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره".

المقاومة الإسلامية لبنان بيروت حزب الله حيفا الجيش الإسرائيلي
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