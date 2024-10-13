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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوات اليونيفيل بلبنان

05:36 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت قوات اليونيفيل، إنها رصدت في بلدة راميا صباح اليوم عبور 3 فصائل من جيش الاحتلال الإسرائيلي الخط الأزرق إلى لبنان.

وأضافت القوات، أن دبابتا ميركافا إسرائيليتان دمرتا بوابة موقعها في راميا ودخلتا عنوة إلى المقر وغادرتا بعد 45 دقيقة، موضحة أنه "تم إطلاق رشقات نارية شمال موقع قواتنا أدت إلى انبعاث دخان كثيف تسبب بعوارض صحية لجنودنا".

وتابعت: "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقفوا أمس حركة لوجستية لقواتنا قرب بلدة ميس الجبل ومنعوها من إكمال مهمتها"، موضحة أننا طلبنا من جيش الاحتلال تفسيرا لهذه الانتهاكات المروعة بحق قواتنا.

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