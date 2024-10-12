ميقاتي: أولوياتنا العمل على وقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان

بيروت- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت أن أولويات الحكومة العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على رأس وفد، قوله إن "أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".

وشدد على "التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا".

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وصل في وقت سابق إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق الوكالة ، تلقى رئيس الحكومة اتصالا من الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة إلى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن 1701.