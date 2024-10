بأكياس الرمل والسجناء.. كيف استعدت ولاية فلوريدا لمواجهة إعصار ميلتون؟

(وكالات)

اتخذت ولاية فلوريدا الأمريكية احتياطات وقائية لمواجهة إعصار "ميلتون" القوي، والذي ضرب الولاية ليل أمس الأربعاء حيث قام السكان باستخدام أكياس الرمل كوسيلة رئيسية لحماية ممتلكاتهم.

وتُستخدم هذه الأكياس لوضعها حول المباني والأبواب لمنع دخول مياه الفيضانات، مما يساعد في الحد من الأضرار الكبيرة التي قد تسببها العواصف، من صد الفيضانات المفاجئة التي تصاحب الأعاصير، إذ تعمل كحاجز بسيط ولكنه فعال في احتواء المياه وتقليل الأضرار الناجمة عن الارتفاع المفاجئ في مستويات المياه.

ويأتي إعصار ميلتون بعد أسبوعين فقط من إعصار هيلين المدمر، الذي ألحق دمارًا جسيمًا وخسائر بشرية فادحة في فلوريدا وبعض الولايات الأخرى في جنوب شرق الولايات المتحدة.

واستعانت مقاطعة ليك بالسجناء غير الخطرين للمساعدة في إعداد أكياس الرمل، حيث فتحت المقاطعة عدة مواقع أمام السكان يوميًا من السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، حيث تم توفير الرمل والأكياس قبل أن تغلق المواقع استعدادًا للإعصار.

Gov DeSantis has inmates at 3 different locations fill sand bags for residents. pic.twitter.com/Y5bPkIfAnS

وقامت إدارة الطوارئ الفيدرالية بتوزيع 237,000 كيس رمل على السكان، بالإضافة إلى 726,200 لتر من المياه و581,000 وجبة جاهزة للأكل، إلى جانب ما يقرب من 33,600 مجموعة من القماش المشمع.

Sandbag sites in New Port Richey, Fl are packed this evening following the potential of Hurricane Milton landfall. #HurricaneMilton #flwx #TampaBay #milton pic.twitter.com/Zn60q5Oliz