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BBC

المقاومة تعرض مشاهد جديدة لكمين نفذته في قوة إسرائيلية بغزة

07:53 م الثلاثاء 09 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لكمين نفذه مجاهديها لقوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها فجروا نفقين بقوات الاحتلال .

وتابعت كتائب القسام: "فور اقتراب القوة الإسرائيلية من عيني النفقين تم تفجير النفقين، وسقطت القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

وأوضحت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا أيضًا قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة وأوقعهم بين قتيل وجريح، كما تم استهداف من نوع "همر" وصل لإنقاذ القوة وتحقق فيه إصابات مباشرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كتائب القسام حماس قطاع غزة حي الزيتون طوفان الأقصى قوات الاحتلال

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