الحكومة بغزة: 7000 شخص مفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع



مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن أعداد الجرحى تزداد بالمئات يوميا بسبب استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وتابع مكتب الإعلام الحكومي بغزة خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي نبش نحو 1100 قبر في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضح الثوابتة أن عدد الشهداء بين الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 112 شهيدا، وجيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 1932 مجزرة راح ضحيتها 23084 شهيدا.

ولفت إلى أن هناك نحو 7000 مفقود حتى الآن لم يتم العثور عليهم، ودمر الاحتلال 134 مقرا حكوميا و95 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة، و138 مسجدا بشكل كلي و240 بشكل جزئي.