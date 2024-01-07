فيديو.. سوري يعفو عن قاتل ابنه في السعودية ويثير تفاعلا كبيرا

كتب- محمود عبدالرحمن:

على مدار الساعات الأخيرة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن سوري مقيم بدولة السعودية، بعدما عفا عن قاتل ابنه دون مقابل في مجلس أمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

وبدأ الفيديو الذي نشرته إمارة منطقة عسير على منصة أكس وشهد تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، بطلب الأمير تركي بن طلال من المواطن السوري "والد القتيل"، بالنظر مرة أخرى في تطبيق مدلولات الآيات الكريمة وتفرحنا إن رأيت واستحسنت وطاب هذا لخاطرك ولنفسك بالعفو لوجه الله عن القاتل".

وتابع الأمير تركي بن طلال حديثه لوالد القتيل: "ولكم في المقابل ما تطلبون وما شرع لكم الشرع بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضى الشرفاء والعقلاء من عباده بأن تقوم إلى المجلس المجاور وصلاة ركعتين استخارة ثم العودة مرة أخرى إلى المجلس ثم إعطاء الجواب".

وعقب انتهاء حديث الأمير تركي بن طلال، وجه المواطن السوري الأب المكلوم على نجله كلمات مؤثرة تقشعر لها الأبدان قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية أرض العطاء حكومة وشعبا وإلى مشايخ وأعيان شبه الجزيرة العربية".

🔴🔴 #عتق_رقبه 🔴🔴

في موقف إنساني مؤثر وأمام أمير #منطقة_عسير :

مقيم #سوري يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.. pic.twitter.com/AhbfqzXmQD — زايد القريات (@050wxs) January 6, 2024

وتابع الأب كلماته التي لقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيدي الأمير بالنسبة للأمور المادية بيني وبين الجماعة هذه أمور دنيوية فنحن تركنا الدنيا أنا وزوجتي وعيالي وإن شاء الله اخترنا الآخرة". مضيفا "إني أشهد الله ثم أشهدكم أني عفوت لوجه الله تعالى".