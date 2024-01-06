مسؤول لبناني: أمريكا منحت إسرائيل منذ اللحظة الأولى تصريحا بالتدمير والقتل

مصراوي

قال رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة، إنه لا مصلحة لبنانية أو عربية في الزج بلبنان في الصراع الدائر بالمنطقة.

وأضاف السنيورة في تصريحات للجزيرة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرف أنه بنهاية المعارك فإنه سوف يحاكم وربما يسجن وبالتالي نهايته سياسيا، موضحا أن أمريكا منحت إسرائيل منذ اللحظة الأولى تصريحا بالتدمير والقتل بداعي الدفاع عن النفس.

وتابع رئيس وزراء لبنان السابق، أن أمريكا بتصرفاتها في المنطقة تدفع الأمور خارج السيطرة وتزيد المخاطر إقليميا ودوليا، قائلا: "أثمن مخرجات القمة العربية والإسلامية بالرياض وأدعو لتحرك فاعل لخلق موقف دولي أكثر إلحاحا"، مطالبا بالضغط على الولايات المتحدة بكل الوسائل خلال الأسبوع أو ال10 أيام المقبلة.

وأكمل السنيورة، "نخشى من استدراج لبنان للحرب وعلى حزب الله ألا يحتكر قرار الحرب"، مشيرا إلى أننا نقدر صبر حزب الله ونخشى من استدراجه واستدراج لبنان للحرب: "لبنان مأزوم سياسيا واقتصاديا ولا يمكن دخوله في حرب تطيح به نهائيا".