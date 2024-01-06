البنتاجون: أسقطنا مسيرة حوثية اقتربت من سفن تجارية في البحر الأحمر

مصراوي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط مسيّرة أطلقت من اليمن في المياه الدولية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن المسيّرة الحوثية التي أسقطت كانت بالقرب من سفن تجارية.



وأفادت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية في تقرير أصدرته، اليوم السبت، بأن 6 زوارق اقتربت من سفينة تجارية على بعد 50 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن.

كانت بعض شركات النقل والشحن البحري أعلنت عزمها الإبحار عبر طريق "رأس الرجاء الصالح" حول إفريقيا؛ تجنبا للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

سبق وأن هدد الحوثيون باستهداف السفن التجارية المتجهة من وإلى إسرائيل، مشيرة إلى استمرارها في منع مرور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني حتى فك الحصار عن غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.