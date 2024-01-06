إعلان

BBC

البنتاجون: أسقطنا مسيرة حوثية اقتربت من سفن تجارية في البحر الأحمر

07:56 م السبت 06 يناير 2024

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط مسيّرة أطلقت من اليمن في المياه الدولية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن المسيّرة الحوثية التي أسقطت كانت بالقرب من سفن تجارية.

وأفادت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية في تقرير أصدرته، اليوم السبت، بأن 6 زوارق اقتربت من سفينة تجارية على بعد 50 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن.
كانت بعض شركات النقل والشحن البحري أعلنت عزمها الإبحار عبر طريق "رأس الرجاء الصالح" حول إفريقيا؛ تجنبا للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.
سبق وأن هدد الحوثيون باستهداف السفن التجارية المتجهة من وإلى إسرائيل، مشيرة إلى استمرارها في منع مرور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني حتى فك الحصار عن غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

إسقاط مسيرة الحوثيون البنتاجون السفن التجارية البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد تدريبات المنتخب.. وقرار جديد للكهرباء بشأن تخفيف الأحمال
هبطت في أثينا.. طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بني غازي تغير مسارها
بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الجديدة
نتيجة قرعة الحج السياحي.. الوزارة تعلن فوز 23 ألف مواطن - رابط الاستعلام