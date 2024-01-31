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BBC

مسؤول إسرائيلي: هناك مؤشرات قوية على أن صفقة الأسرى ستمضي قدما

07:18 م الأربعاء 31 يناير 2024

يائير لابيد

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مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن زعيم المعارضة ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، تصريحات يشير فيها إلى استعداده للانضمام للحكومة من أجل إعادة الأسرى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن حزب الليكود عرض التخلي عن حقيبة وزارة العدل مقابل انضمام يائير لابيد للحكومة وتوسيعها.

بينما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن هناك مؤشرات قوية على أن صفقة الأسرى ستمضي قدما.

وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير لنتنياهو تعليقًا على الصفقة المتوقعة، إنه لن يسمح بوضع تكون فيه حماس هي المنتصرة.

يائير لابيد حزب الليكود حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو حماس صفقة الأسرى

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