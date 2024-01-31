الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26 ألفا و900 شهيد

غزة - (د ب أ)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، إن "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و 313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ولفتت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".