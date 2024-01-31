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BBC

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26 ألفا و900 شهيد

02:39 م الأربعاء 31 يناير 2024

العدوان الإسرائيلي

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غزة - (د ب أ)


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، إن "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و 313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ولفتت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

العدوان الإسرائيلي غزة وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل

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