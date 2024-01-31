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القائم بأعمال السفارة السعودية يصل إلى دمشق السبت

11:08 ص الأربعاء 31 يناير 2024

سوريا

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دمشق - (د ب أ)

يصل إلى العاصمة السورية دمشق يوم السبت القائم بأعمال السفارة السعودية برفقة عدد من الدبلوماسيين السعوديين لاستئناف عمل سفارة بلادهم لدى سوريا.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية اليوم الأربعاء أن الدبلوماسي السعودي عبدالله الحريصي وبرفقة عدد من الدبلوماسيين يصل يوم السبت القادم الى دمشق وسوف يباشر عمله بعد تقديم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السورية ويباشر عمله الدبلوماسي من أحد فنادق العاصمة بتقديم الخدمات القنصلية كما سيشرف على عملية ترميم السفارة السعودية الكائنة في حي أبو رمانة والمغلقة منذ عام 2012".

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة رفعت مستوى تمثيلها الدبلوماسية الى مرتبة سفير يوم أمس وقدم السفير الإماراتي الجديد حسن الشحي أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر الوزارة يوم أمس الثلاثاء.

كانت دولة الامارات العربية المتحدة أعادت افتتاح سفارتها في سوريا أواخر عام 2018 بعد إغلاق دام سبع سنوات وكانت من أبرز الدول التي قدمت مساعدات إنسانية لسوريا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد قبل عام.

سوريا دمشق السفارة السعودية

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