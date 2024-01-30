إعلان

BBC

صور وفيديو| الأمطار تفاقم معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

04:12 م الثلاثاء 30 يناير 2024

الأمطار تفاقم معاناة النازحين في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

في الأيام الأخيرة الماضية تفاقمت معاناة مئات الآلاف من الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة بشكل متزايد، بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع، إذ لا تعكس المشاهد التي تعرضها الشاشات إلا جزءًا بسيطًا من المعاناة التي يعيشونها.

ويعيش النازحين في جنوب غزة في خيام، أو في مخيمات مؤقتة في المدارس، ويواجهون مشكلات في توفير المياه والحصص الغذائية، وزادت مياه الأمطار التي أغرقت خيامهم من معاناتهم.

صورة1

وأغرقت الأمطار الغزيرة، الكثير من الخيام ومراكز الإيواء في شمال غزة وجنوبها، إذ اجتاحت المياه مراكز الإيواء المختلفة، ما تسبب في مأساة حقيقية للنازحين وأضرار مادية في الممتلكات والأغطية، في الوقت الذي يعاني فيه النازحين من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها، في مواجهة الأجواء الشتوية وظروف الطقس الصعبة.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمد بصل: إن "الأمطار الغزيرة تنذر بحدوث فيضانات كبيرة في العديد من المناطق المنخفضة المليئة بخيام النازحين في غزة"، مشيراً إلى "تلقي أكثر من ألف إشارة وإنذار بغرق خيام ومنازل في مختلف محافظات القطاع".

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني، أن "ما يعرقل عمل أطقم الدفاع المدني عدم توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل مضخات مياه الأمطار ولتحريك سيارات الإنقاذ إلى المناطق الغارقة"، مؤكدًا أن النازحين يعانون أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية في ظل نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، وسط تخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في أوساطهم.

من جهته، حذر منسق اتحاد بلديات قطاع غزة، حسني مهنا، من تسرب مياه الصرف الصحي لمنازل المواطنين ومراكز الإيواء، بفعل العوامل الجوية والأمطار الغزيرة، موضحًا أن الأمطار الغزيرة فاقمت أوضاع النازحين بعد أن اجتاحت المياه الخيام.

صورة2

كما أعرب عن خشيته من طفح مياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي في بركتَي الشيخ رضوان وأبو راشد شمال مدينة غزة، بعدما وصل ارتفاع المياه داخل البركتين إلى مستويات غير مسبوقة، ما ينذر بفيضان البركة وتسببها في إغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توفر الوقود، كما شدد على ضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه في برك تجميع مياه الأمطار.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد حذرت من أن مياه الأمطار غمرت خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، موضحة عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "تضاعف عدد سكان رفح أربع مرات منذ بدء الحرب، وأصبحت آلاف الأسر التي تنام على الأرض تتجمد الآن"، من البرد القارس مضيفة أنهم يعيشون ظروفاً "غير إنسانية".

يشار إلى أن مياه الأمطار تسربت إلى الخيام في مناطق مختلفة من قطاع غزة، إذ اشتكى بعض النازحين في دير البلح وسط القطاع من وضعهم المأساوي في الخيم، حيث يفتقدون هم وأطفالهم إلى الأغذية والألبسة، فضلًا عن الأغطية التي تقيهم برودة الطقس، فضلا عن أن مياه الأمطار تتسرب إلى خيمهم.

كما أنه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن حربه المدمرة التي يشنها على قطاع غزة، خلفت أكثر من 26 ألف شهيدًا، و64 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

الأمطار الأسر النازحة النازحين في غزة المنخفض الجوي طوفان الأقصى مخيمات الفلسطنيين غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الدولار وصل إلى 62 جنيها.. الجنيه ينخفض لمستوى قياسي في العقود الآجلة
* وزير الرياضة يحسم مصير اتحاد الكرة بشكل نهائي
* لماذا قد لا يحتاج البنك المركزي لرفع كبير للفائدة في حالة خفض الجنيه؟