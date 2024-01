صور وفيديو| الأمطار تفاقم معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

مصراوي

في الأيام الأخيرة الماضية تفاقمت معاناة مئات الآلاف من الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة بشكل متزايد، بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع، إذ لا تعكس المشاهد التي تعرضها الشاشات إلا جزءًا بسيطًا من المعاناة التي يعيشونها.

ويعيش النازحين في جنوب غزة في خيام، أو في مخيمات مؤقتة في المدارس، ويواجهون مشكلات في توفير المياه والحصص الغذائية، وزادت مياه الأمطار التي أغرقت خيامهم من معاناتهم.

وأغرقت الأمطار الغزيرة، الكثير من الخيام ومراكز الإيواء في شمال غزة وجنوبها، إذ اجتاحت المياه مراكز الإيواء المختلفة، ما تسبب في مأساة حقيقية للنازحين وأضرار مادية في الممتلكات والأغطية، في الوقت الذي يعاني فيه النازحين من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها، في مواجهة الأجواء الشتوية وظروف الطقس الصعبة.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمد بصل: إن "الأمطار الغزيرة تنذر بحدوث فيضانات كبيرة في العديد من المناطق المنخفضة المليئة بخيام النازحين في غزة"، مشيراً إلى "تلقي أكثر من ألف إشارة وإنذار بغرق خيام ومنازل في مختلف محافظات القطاع".

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني، أن "ما يعرقل عمل أطقم الدفاع المدني عدم توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل مضخات مياه الأمطار ولتحريك سيارات الإنقاذ إلى المناطق الغارقة"، مؤكدًا أن النازحين يعانون أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية في ظل نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، وسط تخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في أوساطهم.

من جهته، حذر منسق اتحاد بلديات قطاع غزة، حسني مهنا، من تسرب مياه الصرف الصحي لمنازل المواطنين ومراكز الإيواء، بفعل العوامل الجوية والأمطار الغزيرة، موضحًا أن الأمطار الغزيرة فاقمت أوضاع النازحين بعد أن اجتاحت المياه الخيام.

كما أعرب عن خشيته من طفح مياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي في بركتَي الشيخ رضوان وأبو راشد شمال مدينة غزة، بعدما وصل ارتفاع المياه داخل البركتين إلى مستويات غير مسبوقة، ما ينذر بفيضان البركة وتسببها في إغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توفر الوقود، كما شدد على ضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه في برك تجميع مياه الأمطار.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد حذرت من أن مياه الأمطار غمرت خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، موضحة عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "تضاعف عدد سكان رفح أربع مرات منذ بدء الحرب، وأصبحت آلاف الأسر التي تنام على الأرض تتجمد الآن"، من البرد القارس مضيفة أنهم يعيشون ظروفاً "غير إنسانية".

Tents of displaced people in Rafah southern📍#Gaza have flooded due to heavy rains the last 24 hours.



The population of Rafah has quadrupled since war began & thousands of families sleeping on the floor are now freezing, unable to keep dry.



Conditions are completely inhumane. pic.twitter.com/rCW8By0GDx