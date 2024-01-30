الصحة العالمية: الجدل حول الأونروا "يصرف الانتباه" عن الأزمة الإنسانية في غزة

جنيف - (ا ف ب)

اعتبرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن الجدل القائم حول عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر، "يصرف الانتباه" عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة حيث استشهد 26751 شخصًا منذ بداية الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك "المانحين الرئيسيين" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي اتُهم 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل، حسبما قال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش.