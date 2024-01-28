تحسبًا لضربات أمريكية.. استنفار لفصائل مسلحة مدعومة إيرانيًا شرقي سوريا

مصراوي

أفادت مصادر سورية محلية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الأحد، بأن هناك استنفار لمجموعات عسكرية مدعومة من إيران في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن الاستنفار يتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة مجهولة الهوية في سماء المنطقة.

فيما نقلت صحيفة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن مقاتلين تدعمهم إيران شرقي سوريا بدؤوا إخلاء مواقعهم تحسبا لضربات جوية أمريكية.

سبق وأن أعلنت فصائل مسلحة عراقية معروفة بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية بشمال شرقي الأردن، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول بالفصائل.

وأكدت الفصائل العراقية أنه في حال استمرت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، فإنه سيكون هناك تصعيد تجاه قواتها بالمنطقة، موضحة أن جميع المصالح الأمريكية بالمنطقة أهداف مشروعة.

وأشارت "المقاومة الإسلامية بالعراق" إلى أنها نفّذت 178 هجوما بمسيرات وصواريخ بالعراق وسوريا والأراضي المحتلة في 100 يوم.