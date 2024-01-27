مقتل 9 باكستانيين في حادث إطلاق نار جنوبي شرق إيران

مصراوي

قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، إن مسلحين مجهولين قتلوا 9 أجانب في جنوبي شرق إيران قرب الحدود مع باكستان.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، الذي وقع بإقليم سيستان وبلوشستان اللذين يشهدان توترات أمنية منذ بداية يناير الجاري.

وأفادت جماعة "حال وش" الحقوقية التابعة لجماعة البلوش على موقعها الإلكتروني، بأن جميع القتلى هم عمال باكستانيين .يعملون بورشة لتصليح السيارات ويقيمون بها كذلك، بينما أصيب 3 آخرون.

ويأتي الحادث في وقت تبذل فيه طهران وإسلام آباد جهودا حثيثة؛ لتخطي الأزمة التي بدأت عقب قصف متبادل نفذه الحرس الثوري الإيراني قبل أن يرد عليه الجيش الباكستاني في مطلع يناير الجاري، استهدف ما قال الطرفان إنه مواقع لمسلحين تابعين لجماعة "جيش العدل" الانفصالية.

وعلق السفير الباكستاني لدى طهران على الحادث عبر حسابه على منصة "إكس" -تويتر سابقا- قائلا: "أشعر بصدمة عميقة"، لمقتل 9 من مواطنيه جنوبي شرق إيران، مضيفا أن السفارة ستقدم الدعم الكامل لعائلات الضحايا، ومؤكدا أن محاميا سيتوجه لموقع الحادث والمستشفى الذي نُقل إليه المصابون.