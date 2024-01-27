الاحتلال يعلن سعيه لمنع "الأونروا" من العمل في غزة بعد انتهاء الحرب

بي بي سي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن بلاده سوف تسعى إلى منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مزاولة نشاطها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

جاءت تصريحات كاتس في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.

وقال كاتس في منشور على منصة إكس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

يأتي ذلك في وقت نددت فيه حماس بما وصفته بـ "تهديدات" إسرائيلية تستهدف الأونروا.

وقالت في بيان "ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.