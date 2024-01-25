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BBC

إسرائيل: نثق أن المحكمة الدولية ستسقط دعوى "الإبادة الجماعية" ضدها

04:42 م الخميس 25 يناير 2024

إسرائيل

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بي بي سي

قالت إسرائيل إنها "واثقة" في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب أفريقيا بأن حرب غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأكد الناطق باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، إن "مزاعم جنوب أفريقيا لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أن بلاده تتوقع "من محكمة العدل الدولية أن تسقط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة" في رد على ما إذا كانت المحكمة الدولية ستتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب "ارتكاب إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها في قطاع غزة، وهو ما نفته إسرائيل أكثر من مرة.

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BBC
إسرائيل الإبادة الجماعية فلسطين أخبار BBC

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