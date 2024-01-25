قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددًا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية ، اليوم الخميس، أطراف عدد من البلدات في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" ، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدتي "الضهيرة" و"يارين " ، كما تعرضت أطراف بلدة "علما الشعب" ومحيط جبانة بلدة "الضهيرة" لقصف إسرائيلي القذائف الفوسفورية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي "طير حرفا" و" راشيا الفخار" وأحراج " اللبونة " جنوبي بلدة "الناقورة " الحدودية الجنوبية، و أحراج بلدة "الهبارية" جنوب لبنان، بحسب قناة" المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

و تعرضت ، منذ ساعات الفجر، أطراف بلدات "طيرحرفا "و"علما الشعب" و"الضهيرة" ومنطقة "البطيشية" لقصف مدفعي إسرائيلي مركز.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي ليل أمس وحتى الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان، وصولاً إلى مشارف مدينة "صور" الجنوبية، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.