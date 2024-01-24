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BBC

المقاومة تكشف تفاصيل عملية التفجير التي قتل فيها 24 عسكريّا إسرائيليا في غزة

10:10 م الأربعاء 24 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

كشف مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل عملية التفجير شرق المغازي التي قتل فيها نحو 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

وتابع مصدر قيادي في القسام: "مجاهدونا تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل، التعليمات كانت بعدم التعامل مع القوات المتوغلة في مخيم المغازي في انتظار هدف ثمين".

وأشار مصدر قيادي في القسام: "العدو كثف نيرانه بالمنطقة وقام بتمشيطها حتى ظن أنها أصبحت آمنة فأدخل قوات الهندسة، ورصد المجاهدون القوة المعادية تتقدم وتم تشخيصها على أنها قوة هندسية عبر هويتها ومعداتها".

وأوضح مصدر قيادي في القسام: "آثر المجاهدون عدم التعامل مع قوة راجلة أخرى كانت تقف فوق حقل ألغام أعدته القسام مسبقا، انتظر المجاهدون إنهاء القوة عملها وتثبيت المتفجرات ثم استهدفوها بقذيفة مضادة للأفراد، القذيفة كانت بمثابة محرض للمتفجرات التي أحدثت انفجارا دمر المبنى وقضى على أفراد القوة".

وأكد مصدر قيادي في القسام: "بالتوازي مع ذلك تم تدمير دبابة كانت تعمل على تأمين القوة وقتل وإصابة من فيها، وبعد وصول قوات نجدة للمكان ومرورها فوق حقل الألغام تم تفجيره ثم انسحب المجاهدون بسلام".

وتابع مصدر قيادي في القسام: "قصف العدو محيط العملية وعزلها واستقدم آليات ثقيلة بقيت تعمل نحو 12 ساعة لانتشال قتلاه".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل نحو 24 عسكريّا من قوات الهندسة، بعد تفجير مبنى كانوا بداخله في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، العملية التي وصفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها الأصعب منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.

كتائب القسام حماس مخيم المغازي الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة خان يونس

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