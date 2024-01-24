الخارجية: شروطًا تعجيزية تمنع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن هناك شروطًا تعجيزية تمنع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشددا على أن جهود مصر متواصلة لوقف النار.

وتابع المتحدث باسم الخارجية خلال اتصال مع "العربية" اليوم الأربعاء، أن غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية يمنع التوصل لأي اتفاق، مضيفًا أن سكان غزة يقتلون بسبب المناورات السياسية، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح "وإسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات".

تأتي تصريحات متحدث الخارجية المصرية بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، مشددا على أن مصر لا تشارك في حصار قطاع غزة.