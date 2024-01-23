"أكبر من ضعف ما يعلنه".. إعلام عبري: 6000 مصاب من الجيش بالمستشفيات

مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين لدى جيش الاحتلال 6000 بحسب المستشفيات وهو أكثر من ضعف العدد الذي يعلنه الجيش.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن الجيش انتهى من تفجير المجمع الذي قتل فيه جنوده مخيم المغازي في اليوم التالي من الحادث.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هناك 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج جراح 42 منهم خطيرة.

وفي ديسمبر الماضي قرر المتحدثون باسم المستشفيات في إسرائيل عدم الانصياع للتعليمات الجديدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال، إذ طالبهم بالامتناع عن إبلاغ الجمهور بأعداد الجنود الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات.

وحسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة هآرتس العبرية، فإن وزارة الصحة والمستشفيات قالت للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ليس لديك مثل هذا السلطة، سنواصل الإبلاغ عن الجنود الجرحى كما كان الحال قبل الحرب".